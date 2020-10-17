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2020-10-17 مزاد علني لبيع سيارات تشليح بجمرك الطوال متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الجمارك السعودية عن إقامة مزاد علني في جمرك الطوال لبيع سيارات تشليح وفقًا لنظام الجمارك الموّحد. يقام المزاد يوم 4/ 3/ 1442هـ الموافق 21/ 10/ 2020م الساعة 10 صباحا بجمرك الطوال. ويشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية: – البيع لمحلات التشليح فقط. Advertisements – إخراج السيارات من الجمارك بصفة عاجلة. – دفع عمولة السعي. – يجب على المشتري إخراج البضاعة المباعة خلال خمسة أيام. – يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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