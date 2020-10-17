2020-10-17

8 نصائح للعروس قبل ارتداء العدسات في يوم الزفاف

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

نصحت استشارية العيون الدكتورة سهام مليباري، الشابات اللواتي يرغبن في ارتداء العدسات اللاصقة الطبية يوم الزفاف رغبة في عدم الظهور بالنظارة الطبية بضرورة اتباع (8) نصائح هامة، وهي:

⁃ إجراء الكشف الطبي للعينين حتى يتمكن طبيب العيون من وصف العدسات المناسبة وفقًا لدرجة ضعف النظر.

⁃ يمكن اختيار العدسات الطبية الشفافة أو الطبية الملونة حسب رغبة العروس، ولكنني بشكل عام أقترح ارتداء العدسة الشفافة حتى تظهر العروس بلون عيونها الطبيعي؛ إذ إن العدسات الملونة قد لا تناسب فستان الزفاف مما يعطي الانطباع غير الارتياحي بجانب التعليقات.

⁃ محاولة التدرب جيدًا على ارتداء العدسات قبل الزفاف بفترة أسبوع على الأقل إذا كانت العروس تتعامل مع العدسات لأول مرة حتى تكون قادرة على التكيّف مع العدسات ولديها إلمام بطريقة الارتداء ونزع العدسات بسهولة.

⁃ قبل ارتداء العدسات يجب تعقيمها بالمحلول المخصص جيدًا، وغسل اليدين؛ حتى لا تشعر العروس بوجود أجسام غريبة دخلت في عينيها نتيجة تلوث العدسات.

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⁃ عند الشعور بعدم الارتياح بالعدسات أو حدوث احمرار شديد في العينين فيجب سرعة نزع العدسات وإراحة العينين وارتداء النظارة.

⁃ بعد اكتمال ليلة الفرح فإنه يجب نزع العدسات ووضعها في المحلول المخصص، وعدم النوم بها حتى تتنفس القرنية بشكل صحيح، وارتداء النظارة.

⁃ يجب بعد الزفاف إن رغبت العروس في استخدام العدسات بشكل دائم استخدامها عند الخروج وفي المناسبات، وفي بقية الأوقات ارتداء النظارة حتى تكون العينين في حالة ارتياح.

⁃ إن رغبت العروس في التخلص نهائيًّا من مشكلة النظارة وعدم ارتداء العدسات فهناك بدائل جراحية لتصحيح النظر، ويمكن مناقشة طبيب العيون حولها.

موانع ارتداء العدسات:

وقالت سهام مليباري في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن الحالات التي تمنع ارتداء العروس للعدسات يوم زفافها هي، وجود التهابات العين المتكررة، الحساسية الشديدة، العين الجافة المقاومة للعلاج، عدم القدرة على التعامل مع العدسات والعناية بها.

تعقيم العدسات بالمحلول:

وحذرت الدكتورة مليباري، من غسل العدسات بالماء، فالمياه تعد وسطًا خصبًا لمختلف أنواع البكتيريا التي قد تسبب التهابات العين إذ يجب أن تغسل العدسات بالمحلول المعقم الخاص بها، وضرورة الحرص على تاريخ انتهاء صلاحية العدسات عند الشراء؛ لأنها قد تتعرض للتآكل، أو التحلل مما يضر العين كثيرًا.



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