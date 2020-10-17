تناول الماء جلوسًا أفضل صحيًّا لهذا السبب

2020-10-17

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

دعا استشاري التغذية الدكتور بدر عبدالواحد، أفراد المجتمع إلى تناول الماء وهم في حالة الجلوس، وليس الوقوف كما تتبع شريحة كبيرة من المجتمع هذا الأسلوب.

وأضاف عبدالواحد لـ”متابعات الخليج 365“، أن سبب ذلك يرجع إلى أنه عندما يشرب الفرد الماء وهو في حالة وقوف فإن المعدة تتفاجأ بنزول الماء إليها وتصطدم جدران المعدة بالماء من خلال تساقطه بقوة عليها، ومع الوقت فإن هذا يؤدي إلى ارتخاء المعدة وحدوث تقرحات فيها مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي تتمثل في صعوبة الهضم، كما أنه عند شرب الماء في حالة الوقوف يكون الجهازان العصبي والعضلي في حالة توتّر؛ لأنهما يحاولان السيطرة على توازن الجسم.

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عدم إرهاق الكبد:

وتابع قائلًا: “عند شرب الماء في حالة الجلوس فإن نزول الماء إلى المعدة يكون أقرب، وهذا الأمر لا يسبب مشاكل للكبد الذي يضعف عندما يتدفق إليه الماء بقوة بل ينساب الماء في الجسم بسهولة، ويستطيع الكبد استقبال الماء دون إرهاق عضلاته، لذا فإنه يجب الحرص على تناول الماء في حالة الجلوس وعلى دفعات، وتوجيه الأطفال بذلك أيضًا.

أهمية الماء للجسم:

وعن أهمية الماء للجسم خلص الدكتور عبدالواحد إلى القول: يساعد الماء في الحماية من جلطات القلب، حيث يزيد الماء من سيولة الدم، كما يحمي الماء من الإصابة بأمراض شرايين القلب، حيث يساعد في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويقي الماء من التهابات المجاري البولية وترسبات حصوات الكلى والمرارة.

كما يساعد الماء في وقاية الجسم من السرطانات وخاصة سرطان القولون، ويساهم شرب الماء في طرد السموم من الجسم، من خلال البول والعرق، كما يساعد شرب الماء في عملية الهضم، ويخلص الجسم من حدوث الإمساك، وكذلك تسهيل حركة الأمعاء في الجسم، وهناك دور مهم للماء وهو تنظيم درجة حرارة الماء في الجسم، حيث يقلل من ارتفاع درجة حرارة الجسم.



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