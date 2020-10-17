شكرا لقرائتكم خبر 411 مبادرة تقنية تعزز استخدامات الأنظمة الذكية لتحويل مكة لمنظومة رقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت أمانة ملتقى مكة الثقافي عن استقبال 411 مبادرة تقنية قدمتها جهات حكومية وأهلية وفردية بمحافظات المنطقة، تعزز موضوع الملتقى في دورته الخامسة (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟).

وقدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل شكره للجهات الحكومية والأهلية وشباب وشابات المنطقة على تفاعلهم مع شعار الملتقى في دورته الحالية، منوها إلى أن ذلك يعكس ما وصل إليه إنسان المنطقة من فكر إبداعي وانطلاقة فاعلة نحو العالم الرقمي، والذي سيكون له أثره الكبير في الانتقال نحو العالم الأول.

وبحسب أمانة الملتقى فإن المبادرات الـ411 التي تلقتها تركز على الخدمات الرقمية وتعزيز استخدامات الأنظمة الذكية لتحويل مكة لمنظومة رقمية رائدة، وتتنافس هذه المبادرات على فروع الجوائز الإبداع الثلاثة، المؤسسية و الفردية ومبادرات المحافظات.

وأضافت «إن المبادرات تحمل أفكارا إبداعية تتماشى مع المعايير المطلوبة في استخدام تطبيقات الهاتف والمواقع الالكترونية لخدمة الأفراد والقطاعات المختلفة والأساليب المثلى لتسخير البرامج الحاسوبية في تطبيق وتحويل الأفكار إلى واقع يمكن الاستفادة منه في شتى المجالات، فيما ستخضع جميع المبادرات للمراجعة الشاملة من لجان الملتقى المتخصصة قبل أن تصل إلى مرحلة التحكيم النهائية والإعلان عن النتائج».

Advertisements

ولفتت الأمانة إلى أن الفرصة لا تزال متاحة أمام مبادرات الأفراد حتى العاشر من ربيع الأول الحالي.

وفي شأن آخر ومن منطلق تحقيق رؤية الملتقى جرى تنظيم 3 دورات افتراضية عبر الاتصال المرئي بالتعاون مع جامعات الملك عبدالعزيز وأم القرى وجدة والطائف تحت عناوين (انترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وصناعة المبادرات الرقمية).

وهدفت الدورات التدريبية إلى التعريف بالتقنيات الرقمية التي تتيح للإنسان التحرر من المكان والتحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى التواجد الفعلي، إضافة للتعريف بممارسات حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، واستفاد منها 5972 مهتما بالشأن الرقمي من أبناء وبنات المنطقة.