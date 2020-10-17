شكرا لقرائتكم خبر ترشيح المملكة لرئاسة اللجنة التوجيهية السابعة للشرق الأوسط »GF-TADs« ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رشحت اللجنة التوجيهية السابعة للشرق الأوسط لمجموعة «GF-TADs» التابعة لمنظمة الصحة العالمية الحيوانية (OIE) ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) المملكة ممثلة في المدير العام للإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة إبراهيم بن قاسم لرئاسة اللجنة خلال الدورة المقبلة (2020م - 2024م) ومشرفا على تنفيذ مهامها.

وتتمثل مهام اللجنة التوجيهية السابعة للشرق الأوسط (2020م - 2024م) في تعزيز السيطرة والقضاء على بعض الأمراض العابرة للحدود في المنطقة، وتطبيق استراتيجية التوجيه لأنشطة الأمانة العامة والمنظمات الإقليمية المتخصصة ووحدات الدعم الإقليمي، وتعزيز أوجه التآزر بين أنشطة منظمة OIE المتعلقة بالأمراض الحيوانية العابرة للحدود وبين مجموعات عمل «GF-TADs» وأمانات أولوية الأمراض، وتعزيز روح التعاون بين الدول الأعضاء والجهات المانحة لتنسيق أنشطة الأمانة وتقديم المشورة كلما أمكن ذلك، وتحديد مؤشرات الأداء مع الأمانة من أجل التقييم الميداني والمختبري والوبائي الفعال لأحداث المرض وجهود المكافحة، واعتماد التوصيات وخطط العمل.

كما تتمثل المهام في تبادل الخبرات وتشكيل مجموعات الخبراء الدائمة (حمى الوادي المتصدع - والحمى المالطية - وداء الكلب) أو الاستشارات الإقليمية لمجموعات (الحمى القلاعية - وطاعون المجترات الصغيرة) حسب الضرورة بشأن الأمراض العابرة للحدود ذات الأولوية للمنطقة، وتطوير وإقرار استراتيجية إقليمية مدتها خمس سنوات يتم استكمالها بإجراء تشغيلي لمدة عامين، تستند إلى خطة العمل العالمية «GF-TADs» ولضمان ترتيب أولويات الأمراض العابرة للحدود وفقا للتوصيات التي اعتمدها مركز الخدمات العالمي.

وشاركت المملكة كأحد الدول الأعضاء في اجتماع اللجنة التوجيهية السابعة الذي عقد أخيرا.