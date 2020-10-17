القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى يوم الاستقلال

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وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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