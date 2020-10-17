شكرا لقرائتكم خبر فتح مسجد قباء أمام المصلين والزائرين قبل الفجر إلى بعد العشاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة المدينة المنورة فتح مسجد قباء من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى صلاة العشاء، إنفاذا لتوجيهات وزيرها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة وجب العتيبي أن الفرع بدأ الجمعة بتنفيذ التوجيه الصادر من الوزير المستند لموافقة إمارة المدينة المنورة بفتح المسجد من قبل صلاة الفجر بساعة وحتى بعد صلاة العشاء بساعة كاملة لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة والزيارة لمدة أكبر من السابقة، مع فرض جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن بعد توفيق الله حماية المصلين والمصليات من فيروس كورونا.

وجدد العتيبي التأكيد على أن الفرع يواصل تقديم الخدمات على مدار الساعة بمسجد قباء عبر كوادر مدربة من العاملين والعاملات لخدمة المصلين والزائرين بتطبيق جميع الضوابط الصحية ومواصلة التعقيم والنظافة والصيانة وإجراء الفحوصات اللازمة بمداخل المسجد، سائلا الله تعالى التوفيق والإعانة والسداد.