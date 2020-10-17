شكرا لقرائتكم خبر إجراءات احترازية مشددة مع عودة الصلاة في الروضة الشريفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان على أهمية تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية كافة، بما يضمن سلامة المصلين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأكد خلال لقائه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، ووكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمنطقة محمد البيجاوي، على ضرورة تهيئته بما يمكن الزائرات من الصلاة في الروضة الشريفة وتأديتهن للزيارة بكل يسر وسهولة في المواقع المخصصة لهن.

واستعرض خطة الوزارة لاستقبال المواطنين والمقيمين للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة ابتداء من اليوم، بالتنسيق مع الجهات المشاركة ضمن أعمال المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة بنسبة 75% من إجمالي الطاقة التشغيلية بالمسجد النبوي الشريف.

من جهته أوضح وزير الحج أن الوزارة أنهت استعداداتها كافة بالتنسيق مع شركائها لتطبيق خطط المرحلة التشغيلية الثانية التي تشمل عودة المصلين للصلاة في الروضة الشريفة، مشيرا إلى أن تطبيق اعتمرنا بدأ فعليا في استقبال طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في الزيارة والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر المواعيد المجدولة وفق الطاقات الاستيعابية للروضة ومنطقة الزيارة، مع مراعاة المتطلبات الوقائية والتشغيلية.

وقدم شكره وامتنانه للأمير فيصل بن سلمان على دعمه المتواصل لخدمات منظومة الحج والعمرة وشؤون الزيارة على مستوى المنطقة، ورعايته لحزم المشاريع الجديدة الموجهة لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف، التي ترسم ملامح واضحة من الصورة الحضارية للمدينة المنورة.