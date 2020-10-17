دراسة عراقية: «مكة» رائدة الانفوجرافيك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت نتائج رسالة ماجستير أجراها طالب بجامعة تكريت في العراق تفوق صحيفة «مكة » بشكل فاعل في زيادة ارتباط القراء بنمط الانفوجرافيك مما يساعد في عملية الإدراك .

ونوقشت الرسالة في كلية الآداب والموسومة بـ(مضامين صحافة البيانات في الصحافة العربية، دراسة تحليلية) للطالب بقسم الإعلام مناف الجبوري، بحضور رئيس الجامعة الدكتور وعد رؤوف، وعميد كلية الآداب الأستاذ المساعد الدكتور مربد ضامن.

وتبرز أهمية هذا البحث من الدور الكبير الذي تؤديه صحافة البيانات عن طريق الانفوجرافيك في تحويل كم هائل من البيانات والأرقام المتوافرة بشكل كبير إلى معلومات مرتبة بشكل منظم، لا سيما ونحن في عالم تعددت فيه مصادر الخبر وزادت أهمية الانتقاء الصحيح للوصول إلى معلومات تهم القارئ بأسلوب شيق عماده الرسوم البيانية المقدمة بشكل انفوجرافيك.

واستعمل الباحث المنهج المسحي لصحيفتي العينة «مكة » و »الرياض » باعتبارهما من كبريات الصحف السعودية لعام 2019 التي تستخدم هذا الشكل من فنون الصحافة الحديثة بواقع 235 انفوجرافيك منشورا في صحيفة «الرياض » و 389 انفوجرافيك منشورا في صحيفة «مكة » خلال المدة الممتدة من 1/ 1/ 2019 وحتى 31 / 12 / 2019 ، واعتمد الباحث على أداة تحليل المضمون للغرض الوصول الى نتائج البحث.

أبرز نتائج الدراسة