دراسة عراقية: «مكة» رائدة الانفوجرافيك

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ونوقشت الرسالة في كلية الآداب والموسومة بـ(مضامين صحافة البيانات في الصحافة العربية، دراسة تحليلية) للطالب بقسم الإعلام مناف الجبوري، بحضور رئيس الجامعة الدكتور وعد رؤوف، وعميد كلية الآداب الأستاذ المساعد الدكتور مربد ضامن.وتبرز أهمية هذا البحث من الدور الكبير الذي تؤديه صحافة البيانات عن طريق الانفوجرافيك في تحويل كم هائل من البيانات والأرقام المتوافرة بشكل كبير إلى معلومات مرتبة بشكل منظم، لا سيما ونحن في عالم تعددت فيه مصادر الخبر وزادت أهمية الانتقاء الصحيح للوصول إلى معلومات تهم القارئ بأسلوب شيق عماده الرسوم البيانية المقدمة بشكل انفوجرافيك.
واستعمل الباحث المنهج المسحي لصحيفتي العينة «مكة » و »الرياض » باعتبارهما من كبريات الصحف السعودية لعام 2019 التي تستخدم هذا الشكل من فنون الصحافة الحديثة بواقع 235 انفوجرافيك منشورا في صحيفة «الرياض » و 389 انفوجرافيك منشورا في صحيفة «مكة » خلال المدة الممتدة من 1/ 1/ 2019 وحتى 31 / 12 / 2019 ، واعتمد الباحث على أداة تحليل المضمون للغرض الوصول الى نتائج البحث.
أبرز نتائج الدراسة
- ارتفاع اهتمام صحيفتي »مكة « و »الرياض « بالدرجة الأولى بالموضوعات التعليمية مما يؤكد قدرة الانفوجرافيك التعليمي على
- تلخيص المعلومات الكبيرة المعقدة
- وجود تركيز عال للصحيفتين على الاهتمامات الإنسانية مما يؤكد أن صور الانفوجرافيك المستخدمة في الصحافة العربية تساعد في عملية الإدراك
- اهتمام صحيفتي العينة بفئة ( الموضوعات الاقتصادية)بالمرتبة الثالثة، مما يؤكد على أهمية استخدام الانفوجرافيك في تلك الموضوعات وزيادة ارتباط القراء بهذا النمط الجديد في الصحافة العربية
- اهتمت صحيفة «مكة» بتقديم الانفوجرافيك الخاص بالموضوعات الرياضية كونها صحيفة شبابية أكثر من اهتمام صحيفة «الرياض » كونها صحيفة حكومية تهتم بجميع الفئات العمرية.
- تطابق اهتمام صحيفتي العينة بالموضوعات الاجتماعية مما يؤكد دور الانفوجرافيك كنمط جديد من الأنماط المستخدمة في الصحافة العربية في تعرف القراء على موضوعات تخص التغيير القيمي.
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