359 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 370 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 370 حالة، و21 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 341,854 حالة، من بينها 8524 حالة نشطة، منها 829 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه أجري 47,926 فحصا مخبريا جديدا.

بدوره أكد وكيل الوزارة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن انخفاض الإصابات بكورونا في المملكة جاء بعد الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين والمقيمين.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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341,854 إجمالي الحالات

328,165 المتعافون

8524 الحالات النشطة

5165 الوفيات