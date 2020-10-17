الاستغناء عن 20 مبنى إداريا ومدرسيا مستأجرا بصبيا

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وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي أن القرار جاء من خلال نقل مبنى الشؤون التعليمية، ومكتب تعليم صبيا، والأقسام المساندة للبنات إلى مواقع مخصصة في المبنى الرئيسي لإدارة التعليم، إضافة للاستغناء عن مبان مدرسية مستأجرة بالقرى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استغنت إدارة التعليم بمحافظة صبيا العام الحالي 1422هـ عن نحو 20 مبنى إداريا ومدرسيا مستأجرا، حيث جرى إحلال واستيعاب المدارس المستأجرة في المباني الحكومية مما أسهم في توفير ثلاثة ملايين ريال تمثل الأجرة السنوية لتلك المباني.وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي أن القرار جاء من خلال نقل مبنى الشؤون التعليمية، ومكتب تعليم صبيا، والأقسام المساندة للبنات إلى مواقع مخصصة في المبنى الرئيسي لإدارة التعليم، إضافة للاستغناء عن مبان مدرسية مستأجرة بالقرى.

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