شكرا لقرائتكم خبر حاويات نفايات ذكية تفتح وتغلق تلقائيا بشوارع الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت بلدية وسط الدمام في استخدام حاوية النفايات الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية وتسع 1700 لتر، وبها مكبس داخلي يدعم كفاءة الحاويات ويرفع معدل استيعابها إلى 360 لترا، وذلك في إطار تحسين المشهد البصري وتحقيق متطلبات الأهداف البيئية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله الشمري أن الحاوية الذكية تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة بلوحين شمسيين يدعمان الشحن، وبوابات تفتح تلقائيا بواسطة حساسات كهروضوئية، وتغلق بشكل تلقائي بعد 10 ثوان، إضافة إلى أن لديها القدرة على ضغط النفايات 8 مرات لتقليص حجمها، مشيرا إلى أن الحاوية صممت لتعمل بطاقة شحن تدوم لمدة 30 يوما في حال عدم تعرضها للشمس.

وبين الشمري أن حاويات النفايات الذكية التي جرى استخدامها في أرصفة ومضامير المشاة والطرقات الرئيسة والمرافق تسهم في تحسين المشهد الحضري ومنع التشوهات البصرية والمحافظة على البيئة، وفي المحافظة على الصحة العامة والحد من التلوث البيئي.

من جهة أخرى نفذت الأمانة خلال اليومين الماضيين 1249 جولة رقابية بالمنطقة؛ للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، نتج عنها رصد 36 مخالفة، لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة، وتكدس في الأسواق المركزية، ومساكن العمالة.

ونفذت الأمانة أعمال غسل وتعقيم وتطهير 1395 موقعا، باستخدام 298811 لترا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 478 فردا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، كما قامت بأعمال رفع 15 طن نفايات، وإزالة 7810 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فرد من الطواقم البشرية بالنظافة.