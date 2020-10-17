القبض على 6 مقيمين يتاجرون بشرائح الاتصال

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وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن المتورطين اتخذوا وكرا في مقر عملهم بمحل تجاري وسط الرياض لتنفيذ جريمتهم، وضبط بحوزتهم 4785 شريحة لشركات اتصالات، و40 جهاز جوال، و10 أجهزة قارئ للبصمة، ومجموعة كبيرة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاص مجهولين، إضافة إلى 17.750 ريالا، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم للنيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بالرياض على (6 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر) لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن المتورطين اتخذوا وكرا في مقر عملهم بمحل تجاري وسط الرياض لتنفيذ جريمتهم، وضبط بحوزتهم 4785 شريحة لشركات اتصالات، و40 جهاز جوال، و10 أجهزة قارئ للبصمة، ومجموعة كبيرة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاص مجهولين، إضافة إلى 17.750 ريالا، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم للنيابة العامة.

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