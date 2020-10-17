السعودية | ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع بوتين أزمة كورونا

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع بوتين أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.