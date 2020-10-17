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السعودية | ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع بوتين أزمة كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ولي العهد السعودي، الأمير ، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء (واس).

وجرى خلال الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

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