شكرا لمتابعة خبر عن السديس: الجهات الأمنية والصحية تعمل بروح الفريق لخدمة الزائرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أن المرحلة الأولى من عودة الزيارة وفتح الروضة تتطلب التقيد بالإجراءات الاحترازية.
وأشار السديس إلى ضرورة الحرص على الحصول على التصريح للزيارة عبر تطبيق "اعتمرنا"، قائلا: نعمة عظيمة عودة الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.
وأوضح أن الجهات الأمنية والصحية تعمل بروح الفريق لخدمة الزائرين.
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