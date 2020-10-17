شكرا لمتابعة خبر عن كيفية استعراض تصريح العمرة والاطلاع على تفاصيله عبر " توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق " توكلنا " كيفية استعراض تصريح العمرة والاطلاع على تفاصيله عبر التطبيق، بعد أن يصدر عن طريق تطبيق اعتمرنا.

وأكد التطبيق أن الخطوة الأولى لاستعراض تصريح العمرة، هي فتح التطبيق على الصفحة الرئيسية، مشيرًا إلى أنه سيظهر تصريح العمرة، ثم أضغط على التصريح لإستعراض التفاصيل.

ويذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة والذي يعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا; وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني.