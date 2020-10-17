شكرا لمتابعة خبر عن إدارة تعليم صبيا تستغنى عن حوالي عشرين مبنى إداري ومدرسي مستأجر لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أستغنت إدارة تعليم صبيا عن حوالي عشرين مبنى إداري ومدرسي مستأجر لهذا العام ٤١-١٤٤٢- حيث تم إحلال واستيعاب المدارس المستأجرة في عدد من المباني الحكومية؛ ما أسهم في توفير أكثر من (3059000) ريال كأجرة سنوية؛ يأتي ذلك بعد أن جعلت إدارة تعليم صبيا من رفع كفاءة المباني و الإنفاق في المشاريع أحد أهم أولوياتها لهذا العام خصوصا بعد نجاح تجربة التعليم والعمل عن بعد، فعملت على التخلص من المباني والمدارس المستأجرة، من جهة أخرى استلمت الإدارة عدد من المشاريع الحكومية الجديدة واستثمار طاقتها الاستيعابية الاستثمار الأفضل؛ بهدف تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، واستيعاب جميع الفئات العمرية في سن التعلم.

وكان مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي قد أصدر قراراً يتضمن الاستغناء عن عدد من المباني التعليمية والإدارية المستأجرة وإلى مقرات مملوكة قائمة حاليا؛، وشمل ذلك نقل مبنى الشؤون التعليمية، ومكتب تعليم صبيا، والأقسام المساندة للبنات إلى مواقع مخصصة في المبنى الرئيسي لإدارة التعليم، وكذلك الاستغناء عن عدد من المباني المدرسية في عدد من القرى والمدن بعد نجاح تجربة التعليم عن بعد وتماشيا مع توجه وزارة التعليم وسعيها الحثيث لتعزيز كفاءة الإنفاق الذي يشكل هدفا استراتيجيا يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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