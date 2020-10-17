شكرا لمتابعة خبر عن السوق المالية تحذر من شركات وهمية تستغل مشاهير السوشال ميديا لتضليل المتابعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذرت هيئة السوق المالية من شركات الفوركس الوهمية، لاستغلالها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في تضليل المتابعين، مؤكدة أنها سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم وإحالتهم إلى القضاء.
ومن جانبه، قال مساعد وكيل الهيئة محمد المعمر،في حديثه لبرنامج "120" في قناة الإخبارية أن اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من المتاجرة بالأوراق المالية، عملت على تجفيف منابع وصول تلك الشركات الوهمية إلى المستثمرين داخل المملكة عبر حجب مواقعها في الإنترنت وملاحقة المروجين لها عبر مواقع التواصل.
وتابع المعمر أن الشركات الوهمية دأبت على الترويج لنفسها بوضع صور شخصيات سعودية معروفة باستخدام وسائل إعلامية مزيفة، لإيهام المستثمرين بأنهم جهة موثوقة.
وأضاف أن أفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الاحتيال المالي هو رفع مستوى الوعي، بعدم تزويد أي شخص بالبيانات الشخصية.
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