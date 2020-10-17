شكرا لمتابعة خبر عن معلمة تتزوج مستأجر إحدى الشقق لديها بعد عجزه عن دفع الإيجار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أزاح الكاتب الصحفي مشعل السديري الستار عن قصة معلمة يمنية تزوجت مستأجر إحدى الشقق في عمارة تملكها بعدما عجز عن دفع الإيجار المستحق عليه لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

وأضاف السديري:" المستأجر لم يستطع دفع الإيجار، فأوعز إلى أحد أصدقائه أن يكلم صاحبة العمارة بأنه يريد أن يطلب يدها للزواج "، وفقا لمقاله " راحة وطرّاحة " بصحيفة " الشرق الأوسط ".

وأشار السديري:" فما كان منها إلا الإسراع بالموافقة فوراً، خصوصاً بعد هروب زوجة المستأجر إلى منزل والدها؛ بسبب خلاف أسري "، مضيفا:" انطبق عليه المثل: جاك يا مهنا ما تمنا، عروسة وعمارة أو مثل ما أقول أنا:" راحة وطراحة ".