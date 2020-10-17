شكرا لمتابعة خبر عن معلمة تتزوج مستأجر إحدى الشقق لديها بعد عجزه عن دفع الإيجار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أزاح الكاتب الصحفي مشعل السديري الستار عن قصة معلمة يمنية تزوجت مستأجر إحدى الشقق في عمارة تملكها بعدما عجز عن دفع الإيجار المستحق عليه لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.
وأضاف السديري:" المستأجر لم يستطع دفع الإيجار، فأوعز إلى أحد أصدقائه أن يكلم صاحبة العمارة بأنه يريد أن يطلب يدها للزواج "، وفقا لمقاله " راحة وطرّاحة " بصحيفة " الشرق الأوسط ".
وأشار السديري:" فما كان منها إلا الإسراع بالموافقة فوراً، خصوصاً بعد هروب زوجة المستأجر إلى منزل والدها؛ بسبب خلاف أسري "، مضيفا:" انطبق عليه المثل: جاك يا مهنا ما تمنا، عروسة وعمارة أو مثل ما أقول أنا:" راحة وطراحة ".
كانت هذه تفاصيل خبر معلمة تتزوج مستأجر إحدى الشقق لديها بعد عجزه عن دفع الإيجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.