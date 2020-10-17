بوتين وولي العهد يبحثان اتفاقيات أوبك بلس وسوق النفط

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الرياض - علي القحطاني - وكالات (صدى): كشف الكرملين، في بيان اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع صاحب السمو الملكي الأمير كشف الكرملين، في بيان اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء يحفظه الله ملف أسواق الطاقة وتنفيذ اتفاقات “أوبك+”. وأضاف “أكد الجانبان استعدادهما لمواصلة التعاون الوثيق في هذا المجال للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمي”. كما بحث الزعيمان التعاون لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وآفاق استخدام اللقاح الروسي “سبوتنيك 5” في السعودية.

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