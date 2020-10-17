شكرا لمتابعة خبر عن سائق يغمى عليه أثناء قيادة سيارته على طريق بـ "الرياض" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أظهر مقاطع فيديو متداول، سيارة تسير دون تحكم صاحبها فيها علي طريق عام بحي النسيم في الرياض. أظهر مقاطع فيديو متداول، سيارة تسير دون تحكم صاحبها فيها علي طريق عام بحي النسيم في الرياض. وظهر في الفيديو السيارة تصطدم بالفاصل الإسمنتي وسط الطريق، كأنها تسير بمفردها. واتضح بعد أن توقفت السيارة أن من بداخلها مصاب بالإغماء، ولم يتمكن من التحكم في سيارته.

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