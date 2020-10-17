شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث "الأرصاد": لا تأثير لإعصار بحر العرب على أجواء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني إن التوقعات تشير إلى أن إعصار بحر العرب لن يكون له تأثير على أجواء المملكة.

وأضاف القحطاني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" هذا الإعصار أو المنخفض بصفة عامة المؤشرات تشير إلى أنها منخفضة جدا ولا تؤثر على المملكة حتى على عمان قد تكون المؤشرات أيضا منخفضة عكس ما يتداول ".

ولفت القحطاني:" هناك الأعاصير أو العواصف المدارية تأثيرها ينقسم لقسمين هناك تأثير مباشر كما هو في بعض الأعاصير التي ضربت سلطنة عمان وهناك تأثير غير مباشر وهي نواتج الإعصار أو بعد أن يتحول لعاصفة مدارية أو منخفض فيدخل كمية كبيرة من بخار الماء على مناطق المملكة وبدون أمطار ".