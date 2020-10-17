الخارجية: تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجاليات الفلسطينية في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أنه بتسجيل حالة الوفاة للمواطن محمد يوسف عبد صقر (84 عاماً) يرتفع عدد الوفيات في المملكة 92 حالة، وفي صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم إلى 270 حالة وفاة.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم، لترتفع حصيلة الإصابات بكورونا في صفوف الجاليات بالعالم إلى 6502 إصابة، وفقا لوكالة وفا.

وفي ذات السياق، أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 6 إصابات جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا في كل من ميتشيغن، ونيوجرسي ودالاس، ليرتفع عدد الاصابات الى 3914، فيما لم تسجل اي حالة وفاة جديدة هذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 79 حالة.