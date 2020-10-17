«الصحة» تعلن تسجيل 359 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 370 حالة ووفاة 21 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 341854 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 370 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 328165 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن، إلى 5165 حالة.

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