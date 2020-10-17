المملكة تعيد فتح أول مسجد بُني في الإسلام للمصلين

وفقًا للضوابط الصحية
وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفتح مسجد قباء (أول مسجد بني في الإسلام) أمام المصلين والزائرين، وفقًا للضوابط الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبدأت الوزارة، ممثلة في فرعها بمنطقة المدينة المنورة، أمس الجمعة، فتح مسجد قباء من قبل صلاة الفجر بساعة حتى صلاة العشاء، إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وأوضحت الوزارة أن ذلك لتمكين المصلين والزائرين من الصلاة في المسجد طوال اليوم مع تطبيق جميع الضوابط الصحية المعتمدة في المساجد من قبل الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين من فيروس كورونا.
وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي؛ أنه يتم تقديم الخدمات على مدار الساعة بمسجد قباء عبر كوادر مدربة من العاملين والعاملات لخدمة المصلين والزائرين بتطبيق جميع الضوابط الصحية ومواصلة التعقيم والنظافة والصيانة وإجراء الفحوصات اللازمة بمداخل المسجد.
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