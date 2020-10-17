أخبار السعودية اليوم.. «السديس» يؤم المصلين بصلاة العشاء بالروضة الشريفة.. و«الدفاع المدني» يحدد شروط التقديم لوظائفه

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت؛ حيث يقوم الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإمامة المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف اليوم السبت، ويتوجَّه إلى المصلين بكلمة توجيهية بهذه المناسبة، وإلى التفاصيل:

غدًا.. انطلاق المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجيًّا بنسبة 75%

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن استقبال (220) ألف معتمر و(560) ألف مصلٍّ؛ وذلك بدءًا من غد الأحد، ضمن المرحلة الثانية للعودة التدريجية لأداء العمرة، التي تستمر على مدار 14 يومًا، مشيرةً إلى أنه سيتمكَّن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية (40) ألف مصلٍّ، و(15) ألف معتمر يوميّا، بما يمثل (75%) من إجمالي الطاقة الاستيعابية، كما سيتم السماح بزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

«السديس» يؤم صلاة العشاء بالروضة الشريفة.. وإجراءات احترازية ضد كورونا

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس سيؤم المصلين اليوم بصلاة العشاء في المسجد النبوي، موضحةً أن ذلك يأتي بمناسبة التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإبقاء المسجد النبوي مفتوحًا على مدار الساعة، وتمكين روَّاده من الصلاة والزيارة ليلًا، وفقَا لما ذكرت.

6 جهات عالمية تشيد بجهود المملكة في خيارات التعليم الإلكتروني خلال جائحة كورونا

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عن انتهاء 6 جهات عالمية من إجراء دراستين شاملتين عن تجربة التعليمين العام والعالي بالمملكة خلال جائحة كورونا؛ وذلك بهدف توثيق ودراسة واقع التجربة، والخروج بمبادرات للتطوير والارتقاء بممارسات التعليم الإلكتروني، وَفْق أحدث الممارسات والمعايير العالمية، موضحًا أنَّ الدراستين أجريتا بمشاركة أكثر من 342 ألفًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين وأولياء الأمور وقادة المدارس؛ حيث بلغ عدد المشاركين في دراسة التعليم العام 318 ألف مشارك، بينما بلغ عدد المشاركين في دراسة التعليم العالي 24 ألف مشارك.

«الصحة» توضح تأثير لقاح الإنفلونزا على الأطفال المصابين بالربو والحساسية

أكدت وزارة الصحة أن لقاح الإنفلونزا آمن وفعال بالنسبة إلى الأطفال، مشيرةً إلى أنَّ الأطفال المصابين بالحساسية أو الربو هم من الفئات الأكثر استهدافًا بأخذ اللقاح، مؤكدةً أنَّ لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وفعال للأطفال بدءًا من عمر ٦ أشهر.

الضمان الصحي: خطة لإلغاء التأمين الازدواجي والإعلان عنها قريبًا

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه يعمل على خطة لإلغاء التأمين الازدواجي، وهو وجود تغطيتين تأمينيتين للمؤمن له، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة وتفعيلها قريبًا.

وذكر المجلسن عبر تويتر، ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل خطة إلغاء التأمين الازدواجي وتفعيلها قريبًا، مشيرًا إلى أنه حسب نظام الضمان الصحي، فإن إلزامية التأمين تقع على صاحب العمل.

اختيار «كيمارك» ضمن 10 جهات عالمية لتقييم لقاحات كورونا

أعلن مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (‎‎كيمارك)، أنه تمَّ اختياره ضمن 10 جهات عالمية لإجراء اختبارات لتقييم لقاحات فيروس كورونا المستجد.

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للرجال فقط.. تعرف على شروط التقديم بوظائف الدفاع المدني وآخر ميعاد للتسجيل

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، شروط التقديم على الوظائف المعلنة بالمديرية العامة الدفاع المدني، كما أوضحت الشروط العامة اللازمة والضرورية التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغر هذه الوظائف.

«المرور» يوضح إجراءات تجديد رخصة القيادة

أكد المرور السعودي، أن تجديد رخصة القيادة يلزمه كشف طبي، مشيرًا إلى أنَّ مدة صلاحية الكشف هي أسبوع واحد فقط.

وذكر المرور، عبر حسابه على تويتر، ردًّا على عدة استفسارات بهذا الشأن، أنه يلزم كشف طبي لتجديد رخصة القيادة، موضحًا أنه يتم سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص للمواطن في بوابة (أبشر).

«الحصيني» يتوقع استقرارًا عامًّا بالأجواء لـ7 أيام قادمة ويقدم نصيحة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استقرارًا عامًّا في أجواء المملكة، عدا بعض السحب الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه لا تلوح في الأفق حالة جوية معتبرة، كما ترسمه النماذج العددية للطقس، لمدة أسبوع قادم.

«الأرصاد» تتوقع درجات الحرارة الصغرى على 8 مناطق خلال الأيام المقبلة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام القادمة على 8 مناطق بالمملكة.

وذكرت الهيئة، عبر حسابها على تويتر، أنه اعتبارًا من غد الأحد حتى نهاية الأسبوع المقبل، لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار درجات الحرارة الصغرى بين (١٨–١٤) درجة مئوية على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وعلى مناطق القصيم، والرياض، والشرقية، ونجران.

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