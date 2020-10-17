المدينة والرياض ومكة في صدارة خريطة إصابات كورونا بالمملكة

تصدرت المدينة المنورة معدل إصابات كورونا بالمملكة، اليوم السبت، وفقًا لما ورد بإحصاءات وزارة الصحة؛ حيث سجلت المدينة 55 حالة، وجاءت خلفها الرياض بتسجيل 25 حالة، ومكة المكرمة 23 حالة، وينبع 19 حالة، وحائل 16 حالة إصابة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 359 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 341854 حالة، منها 8524 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 829 حالة حرجة، فضلًا عن تسجيل370 حالة تعافٍ إضافية، و21 حالة وفاة جديدة في البلاد.

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