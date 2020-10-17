القبض على 6 بنغاليين للمتاجرة في شرائح الاتصالات بالرياض

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنَّ الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (6 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم مقر عملهم في أحد المحلات التجارية بوسط مدينة الرياض وكرًا لتنفيذ جريمتهم.

وأوضح الكريديس، أنّه ضبط بحوزتهم (4785) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، و(40) جهاز جوال و (10) أجهزة قارئٍ للبصمة، ومجموعة كبيرة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين، بالإضافة إلى مبلغ (17,750) ريالاً.

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وأشار إلى أنّه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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