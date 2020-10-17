اختيار «كيمارك» ضمن 10 جهات عالمية لتقييم لقاحات كورونا

أعلن مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (‎‎كيمارك)، أنه تمَّ اختياره ضمن 10 جهات عالمية لإجراء اختبارات لتقييم لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وذكر المركز –عبر حسابه على تويتر- أنه تمَّ اختيار وحدة اللقاحات في (كيمارك) ضمن 10 جهات عالمية لإجراء اختبارات، تهدف لتوحيد معايير بيولوجية لتقييم اللقاحات المختلفة ضد (كوفيد١٩)، وكجزءٍ من تحالف دولي من قبل منظمات الـ (WHO) و (CEPI) و (NIBSC).

وأضاف المركز أنَّ منظمة (NIBSC) تعتبر أحد أهم الجهات الدولية لتقييم المعايير البيولوجية، في حين تعتبر منظمة (CEPI) أحد أهم المنظمات الراعية لدعم وتوحيد جهود تطوير اللقاحات.

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وأطلقت الجهات المذكورة مؤخرًا مبادرة (CoVax) لإعطاء الدول الحق العادل في الحصول على لقاحات (كوفيد ١٩).

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