تشغيل أول عيادة علاج طبيعي بأبها

كما أنه من المقرر أن تسهم هذه العيادة في سرعة البدء بالخطة العلاجية من أجل تحسين جودة الحياة للمريض وذلك لسرعة تقديم خدمة العلاج الطبيعي وعدم الانتظار للحصول على موعد بالمستشفيات وما يصاحبه من مشاكل نفسية، وتقليل حاجة المريض لاستخدام الأدوية المسكنة لمشاكل الجهاز العظمي العضلي، وتوفير الوقت والجهد للمريض والمعالج من أجل متابعة الحالة الصحية، وتقليل التكلفة المعنوية وكذلك المادية للمرضى وأسرهم، إضافةً إلى تقليل الحاجة لعمل الأشعة والفحوصات التشخيصية المتقدمة. يذكر أن هذه العيادة ستكون مبدئيا مخصصة للمرضى الذين يعانون من الحالات الباردة والمزمنة، مثل آلام أسفل الظهر مع عدم وجود اضطرابات عصبية وصحية Low Back Pain، وآلام عضلات الرقبة مع عدم وجود اضطرابات عصبية وصحية، والتهاب المفاصل العظمي المبكر Early Osteoarthritis، وشلل الوجه Facial Palsy، وآلام الكتف المتجمدة Frozen Shoulder، والنساء الحوامل (ما قبل الولادة)، بحيث يكون تحويل المريض للعيادة من جميع المراكز الصحية في القطاع الصحي عن طريق أطباء الأسرة بعد عمل كافة الإجراءات التشخيصية والعلاجية اللازمة حسب مقتضى الحالة، ويتم حجز موعد للعيادة عن طريق نظام موعد.
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