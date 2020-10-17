كرَّم أمير عسير الأمير تركي بن طلال، عددا من منسوبي قوة المهمات والواجبات الخاصة بالمنطقة نظير تميزهم أثناء تنفيذ الحملات التفتيشية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمنطقة. وأكد أمير المنطقة أن الجهود التي يبذلها رجال الأمن محل تقدير واعتزاز دوت الخليج، منوها بدورهم وجهودهم المتواصلة في خدمة المواطن وحماية دوت الخليج والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره والدفاع عن مقدراته ومكتسباته. وقال الأمير تركي بن طلال: "من أراد أن يدخل حدود هذه البلاد بكرامة فلن يجد سوى الكرامة أمامه، ومن أراد أن يعبر حدودها بلؤم فأمامه رجال أشاوس لصده". وحقّق المكرّمون أداءً ميدانيًا عالي المستوى أسهم في ضبط 45 مروجًا للمخدرات والخمور من مجهولي الهوية، فيما تم العثور بحوزتهم على أسلحة نارية بطلقاتها، وكميات متنوعة من الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة، وعشرات من عبوات المسكر، جاهزة للبيع بعبوات مختلفة، إضافة لعدد من مصانع الخمور.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يكرم عددا من منسوبي المهمات والواجبات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.