السعودية اليوم / السلطات التنزانية تسيطر على حريق جبل كليمناجرو بعد أسبوع من المحاولات



دودوما 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

تمكنت السلطات التنزانية اليوم من السيطرة على حريق جبل كليمناجرو بعد أسبوع من المحاولات المستمرة للسيطرة عليه.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن الحريق دمر نحو 95 كيلومترا من الجبل الذي يُعد مزارًا سياحيًا، والمدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

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19:24ت م

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