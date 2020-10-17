المساحة الجيولوجية: برنامج لمسح 600 ألف كم مربع من الدرع العربي

2020-10-17

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بندر الخريف، تقيم الهيئة الجيولوجية، غدًا الأحد، حفل توقيع وترسية أربعة عقود، مع خبراء واستشاريين عالميين، سيعملون مع الهيئة في تنفيذ مشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي.

مسح الدرع العربي:

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن البرنامج العام للمسح الجيولوجي يهدف في هذه المرحلة إلى مسح حوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي، الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة العربية السعودية.

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مبادرات رؤية 2030:

وبين بأن مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي تُعد من أهم مبادرات الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف بشكل أساس إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها مع تطوير الاستثمار التعديني، ليصبح قطاع صناعة التعدين الركيزة الاقتصادية الثالثة في المملكة، وذلك وفق إستراتيجية التعدين وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

كوادر وعلماء الجيولوجية:

وقال: إن الفريق الذي سيتولى أعمال الإدارة والإشراف والتنفيذ لمشاريع البرنامج العام للمسح الجيولوجي ممثل من كوادر وعلماء هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وكوادر استشارية من هيئات مسح عالمية حكومية وشركات خاصة لديها خبرة طويلة في المسوحات الجيولوجية الإقليمية التي تستهدف مساحات شاسعة وتنفذ عادة من قبل الحكومات، ما يضمن، بمشيئة الله، تحقيق الجودة العالية المنشودة على مخرجات هذا البرنامج.





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