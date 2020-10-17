2020-10-17

لماذا الحوامل من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة سبب تأثر الحوامل أكثر من غيرهن بمضاعفات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت وزارة الصحة أن الجهاز المناعي لدى المرأة يتأثر بالتغيرات الهرمونية والجسدية أثناء فترة الحمل، ويزداد التأثر إذا كانت مصابة بمرض مزمن كالسكري وفقر الدم المنجلي وغيرها.

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يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل (359) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (370) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (341854) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (328165) حالة.





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