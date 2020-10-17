تغريم 37 منشأة مخالفة لاحترازات كورونا بالشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرمت أمانة منطقة الحدود الشمالية 37 منشأة مخالفة للتدابير الصحية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وأنذرت المنشآت المخالفة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة ثامرالقاران، في بيانه أمس، أن الأمانة والبلديات التابعة لها نفذت 2067 جولة رقابية، خلال الشهر الماضي، على المنشآت الغذائية والتجارية

والمطاعم للتأكد من سلامة الغذاء، ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

وبين أن الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة لها نفذت 2000 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، جرى خلالها فرض غرامات على منشأة مخالفة للتدابير الصحية والوقائية المرتبطة بكورونا، وإنذار المنشآت المخالفة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 أو عبر حسابات خدمات العملاء بمواقع التواصل الاجتماعي.