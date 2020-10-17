برامج تدريبية لتأهيل موظفي القطاعات السياحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق وزارة السياحة اليوم برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل موظفي القطاعات السياحية من خلال التدريب على مجموعة من المهارات في مجالات عدة من بينها: إعداد وتأهيل موظفي الحجز وإصدار التذاكر، والتدريب على أعمال الوقاية من العدوى ومكافحتها في إدارة المنشآت والمرافق السياحية، إضافة إلى فنون الطهي ومهارات إعداد المشروبات، والمبادئ الأساسية في خدمة العملاء، وتعلم مبادئ وأساسيات اللغة الإنجليزية في قطاع الضيافة.

وتستهدف البرامج التدريبية العاملين في القطاعات السياحية، إضافة إلى أولئك الذين يتعاملون مع الزوار والسياح بشكل مباشر.

ودعت الوزارة المهتمين والعاملين في قطاعات السياحة في المملكة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي ستطلقها اليوم وتستمر حتى أبريل 2021م.

وتهدف البرامج إلى الاستثمار في بناء الكفاءات المتميزة من أبناء وبنات المملكة، وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي الذي يمثل أكبر القطاعات الموفرة للوظائف على مستوى العالم.

وتأتي هذه البرامج التدريبية التي تقدمها السياحة بالتعاون مع عدد من المراكز المتخصصة في إطار فتح الفرص الوظيفية وتطوير المهارات وتنويع مصادر الدخل المحلي، وتنمية الموارد البشرية من خلال التوسع في مجالات التدريب المباشر، إلى جانب تفعيل التحول الرقمي في مجال التدريب عن بعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها منصات الوزارة.