- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت عائلتا "العاتي" و"الراجحي"، بزفاف الشاب محمد سالم عاتي، من ابنة علي الراجحي، في إحدى القاعات بمحافظة صامطة، مساء أمس الجمعة، بحضور الأهل والأصدقاء والزملاء.
وعبر العريس محمد عاتي، عن سعادته بإكمال نصف دينه، قائلا إن فرحته تضاعفت بوجود والده وإخوانه، والأحباب الذين شاركوه فرحته، مقدما شكره لكل من حضر.
من جهته، قدم والد العريس سالم علي عاتي، شكره وتقديره لحضور الحفل ومشاركهم الفرحة، سائلا الله، للعروسين التوفيق وأن يجعل حياتهما المقبلة مليئة بالسعادة.
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 06:36 PM"آل عاتي" و"الراجحي" تحتفلان بزفاف"محمد"
احتفلت عائلتا "العاتي" و"الراجحي"، بزفاف الشاب محمد سالم عاتي، من ابنة علي الراجحي، في إحدى القاعات بمحافظة صامطة، مساء أمس الجمعة، بحضور الأهل والأصدقاء والزملاء.
وعبر العريس محمد عاتي، عن سعادته بإكمال نصف دينه، قائلا إن فرحته تضاعفت بوجود والده وإخوانه، والأحباب الذين شاركوه فرحته، مقدما شكره لكل من حضر.
من جهته، قدم والد العريس سالم علي عاتي، شكره وتقديره لحضور الحفل ومشاركهم الفرحة، سائلا الله، للعروسين التوفيق وأن يجعل حياتهما المقبلة مليئة بالسعادة.
، "آل عاتي" و"الراجحي" تحتفلان بزفاف"محمد" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "آل عاتي" و"الراجحي" تحتفلان بزفاف"محمد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.