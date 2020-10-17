- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تمكن المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف رقم 100 له في شباك إيفرتون مع ليفربول في كل المسابقات، كثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز.
وأكدت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، السبت، أن صلاح سجل هدفه رقم 100 في المباراة رقم 159، ليصبح ثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إليه، بعد روجر هانت في 144 مباراة، وجارك باركينسون في 153.
وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في ديربي المدينة ليتقدم في النتيجة بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينجح إيفرتون في تسجيل التعادل قبل النهاية بدقائق في ملعب جوديسون بارك.
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 06:34 PM
أصبح ثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي
تمكن المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف رقم 100 له في شباك إيفرتون مع ليفربول في كل المسابقات، كثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز.
وأكدت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، السبت، أن صلاح سجل هدفه رقم 100 في المباراة رقم 159، ليصبح ثالث أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل إليه، بعد روجر هانت في 144 مباراة، وجارك باركينسون في 153.
وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في ديربي المدينة ليتقدم في النتيجة بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينجح إيفرتون في تسجيل التعادل قبل النهاية بدقائق في ملعب جوديسون بارك.
، بهدفه اليوم في شباك إيفرتون.. محمد صلاح يدخل نادي الـ 100 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بهدفه اليوم في شباك إيفرتون.. محمد صلاح يدخل نادي الـ 100 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.