السعودية اليوم / المجلس العربي للطفولة والجامعة العربية وأجفند يُعدّون دليلاً لتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الأطفال في الإعلام



القاهرة 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

عقد المجلس العربي للطفولة والتنمية اجتماعًا للخبراء في مجال الإعلام وحقوق وتنشئة الطفل، في إطار مشروع المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية .

ونوّه المشاركون في الاجتماع بأن المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي مرّ بأكثر من مرحلة، الأولى بدأت بإجراء دراسة عربية تناولت تقييم تناول الإعلام العربي لقضايا حقوق الطفل في ست دول عربية، والثانية تضمنت إعداد المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي قضايا حقوق الطفل، أما المرحلة الثالثة والحالية فشملت إعداد دليل تصحيح المصطلحات والمفاهيم والصور الخاطئة المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام .

وأشادوا بمنهجية دليل تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الأطفال في الإعلام وما توصل إليه من نتائج وتوصيات، داعين إلى وجود آليات لتطبيقه وتفعليه في ضوء المستجدات الراهنة التي يمر بها الطفل العربي على المستويات كافة، والتطورات المتلاحقة خاصة فيما يتعلق بتغير وتداول تلك المصطلحات والمفاهيم والصور الخاطئة وما تُحدثه من تأثيرات سلبية على الأطفال والمجتمع .

وطالبوا بإعادة وضع الطفولة على سلم الاهتمامات العربية لتتصدر موقعا متقدما مقارنة بقضايا أخرى على سلم صناعة القرار، مشددين على أهمية استمرار العمل بدليل تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الأطفال في الإعلام وتطبيقه عربيًا .

يشار إلى أن دليل تصحيح المصطلحات والمفاهيم والصور الخاطئة المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام قد بدأ العمل عليه منذ عام 2017، وطُبقت منهجيته في أربع دول عربية، بمشاركة 145 طفلاً عربيًا وأكثر من 100 خبير عربي من مختلف التخصصات.

// انتهى //

18:39ت م

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