السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



كيب تاون 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا 2019 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيانها اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 700 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.370 حالة وفاة .

// انتهى //

18:31ت م

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كيب تاون 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا 2019 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و61 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا في بيانها اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 700 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.370 حالة وفاة .// انتهى //18:31ت م0085

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