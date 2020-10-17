السعودية اليوم / السنغال تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



دكار 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

سجلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية 17 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيانها اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 15638 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 317 حالة وفاة .

// انتهى //

18:14ت م

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دكار 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيانها اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 15638 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 317 حالة وفاة .// انتهى //18:14ت م0084

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