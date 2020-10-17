السعودية اليوم / الكويت تسجل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

سجلت الكويت 739 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7681 حالة .

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 613 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد - 19 " 107108 حالات.

// انتهى //

17:18ت م

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الكويت 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجلت الكويت 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 115483 حالة، في حين سُجلت أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 694 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7681 حالة .وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 613 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد - 19 " 107108 حالات.// انتهى //17:18ت م0080

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