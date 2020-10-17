السعودية اليوم / "صحة المدينة" : فرق طبية تواكب توافد المصلين للمسجد النبوي غداً



المدينة المنورة 30 صفر 1442هـ الموافق 17 اكتوبر 2020م واس

دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الراغبين في أداء الصلاة بالمسجد النبوي الشريف وزيارة الروضة الشريفة لتأجيل أدائهم لتلك السنن في حال شعورهم بأعراض الارتفاع في درجة الحرارة أو أي من الأعراض المشابهة التي تحتمل إصابتهم بفيروس

وبين المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة مؤيد أبوعنق أن أصحاب الحالات التي تعاني من أمراض السكري غير المنضبط، وارتفاع ضغط الدم، وتليف الكبد، وقصور عضلة القلب، وأمراض الشرايين التاجية والصدر المزمنة، ونقص المناعة، والسمنة المفرطة، والحوامل، مدعوين لتأجيل أداء الصلاة وزيارة الروضة الشريفة حماية لهم وللآخرين.

وأضاف أبوعنق أن صحة المدينة المنورة بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وهيئة الهلال الأحمر السعودي أكملت جاهزيتها عبر عدة فرق طبية وتوعوية للبدء في استقبال الزوار والمصلين بالمسجد النبوي الشريف تضم أكثر من ٤٠ فردا من الجنسين تم تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع المصلين والزائرين المتوقع دخولهم الروضة الشريفة لأداء الصلاة، والتشرّف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفق المراحل المخطط لها والمعتمدة مسبقاً من رئاسة شؤون الحرمين.

ونوّه أبوعنق بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كالتباعد بين المصلين ولبس الكمامة وإحضار سجادة لكل مصلي والتعقيم المستمر للأيدي، مشيراً إلى وجود الكثير من نقاط الفرز في البوابات التي تم تحديدها لاستقبال الزوار والمصلين .

// انتهى //

17:10ت م

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المدينة المنورة 30 صفر 1442هـ الموافق 17 اكتوبر 2020م واسدعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الراغبين في أداء الصلاة بالمسجد النبوي الشريف وزيارة الروضة الشريفة لتأجيل أدائهم لتلك السنن في حال شعورهم بأعراض الارتفاع في درجة الحرارة أو أي من الأعراض المشابهة التي تحتمل إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وبين المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة مؤيد أبوعنق أن أصحاب الحالات التي تعاني من أمراض السكري غير المنضبط، وارتفاع ضغط الدم، وتليف الكبد، وقصور عضلة القلب، وأمراض الشرايين التاجية والصدر المزمنة، ونقص المناعة، والسمنة المفرطة، والحوامل، مدعوين لتأجيل أداء الصلاة وزيارة الروضة الشريفة حماية لهم وللآخرين.وأضاف أبوعنق أن صحة المدينة المنورة بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وهيئة الهلال الأحمر السعودي أكملت جاهزيتها عبر عدة فرق طبية وتوعوية للبدء في استقبال الزوار والمصلين بالمسجد النبوي الشريف تضم أكثر من ٤٠ فردا من الجنسين تم تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع المصلين والزائرين المتوقع دخولهم الروضة الشريفة لأداء الصلاة، والتشرّف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفق المراحل المخطط لها والمعتمدة مسبقاً من رئاسة شؤون الحرمين.ونوّه أبوعنق بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كالتباعد بين المصلين ولبس الكمامة وإحضار سجادة لكل مصلي والتعقيم المستمر للأيدي، مشيراً إلى وجود الكثير من نقاط الفرز في البوابات التي تم تحديدها لاستقبال الزوار والمصلين .// انتهى //17:10ت م0079

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