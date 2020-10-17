القبص على عصابة شرائح الاتصال في السعودية

السبت 17 أكتوبر 2020

تمكنت الجهات الأمنية السعودية من القبض 6 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم في أحد المحلات التجارية بوسط مدينة الرياض.



وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية، تمكنت من القبض على (6 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر)، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم مقر عملهم في أحد المحلات التجارية بوسط مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جريمتهم.

Advertisements

وقال الكريديس: ضبط بحوزتهم (4785) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات بالمملكة، و (40) جهاز جوال و (10) أجهزة قارئٍ للبصمة، ومجموعة كبيرة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين، بالإضافة إلى مبلغ (17,750) سبعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسين ريالاً، وفقاً لوكالة الانباء السعودية "واس".

واصاف: تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.