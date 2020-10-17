شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الطبية تواكب توافد المصلين للمسجد النبوي غداً والان نبدء بالتفاصيل
وبين المتحدث الإعلامي بصحة المنطقة مؤيد أبوعنق أن أصحاب الحالات التي تعاني من أمراض السكري غير المنضبط، وارتفاع ضغط الدم، وتليف الكبد، وقصور عضلة القلب، وأمراض الشرايين التاجية والصدر المزمنة، ونقص المناعة، والسمنة المفرطة، والحوامل، مدعوين لتأجيل أداء الصلاة وزيارة الروضة الشريفة حماية لهم وللآخرين.
وأضاف أبوعنق أن صحة المدينة المنورة بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وهيئة الهلال الأحمر السعودي أكملت جاهزيتها عبر عدة فرق طبية وتوعوية للبدء في استقبال الزوار والمصلين بالمسجد النبوي الشريف تضم أكثر من ٤٠ فردا من الجنسين تم تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع المصلين والزائرين المتوقع دخولهم الروضة الشريفة لأداء الصلاة، والتشرّف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفق المراحل المخطط لها والمعتمدة مسبقاً من رئاسة شؤون الحرمين.
ونوّه أبوعنق بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية كالتباعد بين المصلين ولبس الكمامة وإحضار سجادة لكل مصلي والتعقيم المستمر للأيدي، مشيراً إلى وجود الكثير من نقاط الفرز في البوابات التي تم تحديدها لاستقبال الزوار والمصلين .
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