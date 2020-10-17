بومبيو: اللبنانيون خرجوا منذ عام للمطالبة بالإصلاحات ورسالتهم ما زالت واضحة المزيد

علقت واشنطن، السبت، على مرور عام على انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 2019، التي قام بها الشعب اللبناني ضد حكومته.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "اللبنانيون خرجوا منذ عام للمطالبة بالإصلاحات ورسالتهم ما زالت واضحة".

يستعد اللبنانيون لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق انتفاضتهم، التي شكلت فصلا جديداً في تاريخهم؛ حيث نجحت احتجاجاتهم في إسقاط حكومتين خلال أشهر.

وأطلقت دعوات إحياء هذه المناسبة بعد ظهر السبت، في مختلف المناطق فيما سيكون التجمع الرئيسي في بيروت، استعادة للذكرى الأولى للانتفاضة في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019، استجاب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري لمطالب المحتجين وقدم استقالته للرئيس ميشال عون، ومنذ هذا الوقت لم تشهد البلاد استقرارا لمدة طويلة.

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أما حسان دياب فسارع إلى تقديم استقالته في 10 أغسطس/آب الماضي، بعد أيام من مرفأ بيروت وتزايد الاحتجاجات ضد حكومته المكونة من 20 وزيراً.

ومن العاصمة سيتم تنظيم مسيرات تنتهي أمام مرفأ بيروت؛ حيث كان الانفجار الكارثة في 4 أغسطس/آب الماضي، وأدى إلى تدمير مناطق واسعة منها وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وشكّلت الاحتجاجات التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، رفضا لضريبة إضافية على خدمة "واتساب"، محطة مفصلية في تاريخ لبنان، خرج خلالها الآلاف عن عباءة طوائفهم وزعاماتهم، رافعين شعارات إصلاح النظام وإسقاط السلطة، لخصتها عبارة "كلن يعني كلّن" (كلكم).



ونجحت الانتفاضة في إسقاط حكومتين، وإرباك الزعماء السياسيين، وإقرار قوانين لطالما ظلت حبيسة مكاتب المسؤولين.

فبعد أيام من انطلاقها، دفعت الاحتجاجات حكومة سعد الحريري إلى الاستقالة، قبل أن تتراجع وتيرتها مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، سيطر عليها حزب الله وحلفاؤه.

غير أن تلك التشكيلة فشلت في تحقيق تطلعات المحتجين، لتسقط بدورها على وقع غضب اللبنانيين بعد انفجار المرفأ المروّع في 4 أغسطس/آب الماضي.