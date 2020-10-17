فيديو.. الروضة الشريفة تحتضن المواطنين والمقيمين للزيارة والصلاة غدًا

2020-10-17

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

يبدأ المسجد النبوي استقبال المواطنين والمقيمين للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة غدًا الأحد، ضمن المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة بنسبة 75%، وذلك عبر تطبيق اعتمرنا.

وذكرت شؤون المسجد النبوي أن دخول المصلين الرجال للصلاة في الروضة سيكون على أربع فترات بعد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب بطاقة تقدر 1650 مصليًا في اليوم الواحد.

وسيكون دخول النساء في الفترة الصباحية إلى ما قبل صلاة الظهر بمعدل 900 مصلية في اليوم الواحد.

تصريح عبر تطبيق اعتمرنا:

وفي وقت سابق، حددت وكالة شؤون المسجد النبوي، أماكن ومواعيد الدخول للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

وشددت وكالة شؤون المسجد النبوي على أهمية وجود تصريح فعال عبر تطبيق اعتمرنا للدخول للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

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وقالت شؤون المسجد النبوي، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “يكون الدخول من خلال نقاط الفرز التالية:

ساحة باب السلام رقم 1 للرجال (للزيارة)

ساحة باب بلال رقم 38 للرجال (للروضة)

ساحة باب عثمان رقم 24 للنساء (للروضة)

وأضافت أن الطاقة التشغيلية للدخول للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما 11880 زائرًا في اليوم الواحد، بينما الطاقة التشغيلية للصلاة في الروضة الشريفة للرجال 1650 مصليًا في اليوم الواحد.

أوقات الزيارة للرجال والنساء:

وتابعت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن دخول المصلين من الرجال للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة على أربع فترات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر بعد صلاة المغرب.

بينما سيكون دخول النساء للصلاة في الروضة الشريفة سيكون في الفترة الصباحية من بعد الإشراق إلى قبل صلاة الظهر وتكون الطاقة التشغيلية للدخول 900 مصلية في اليوم الواحد.

أداء الصلوات الخمس والجمعة:

وأوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي أنه سيستمر تخصيص أداء الصلوات الخمس والجمعة داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي من مدنيين وعسكريين وذوي الجنائز”.

وأضافت أيضًا أنه سيستمر إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وإعادة فتحه قبل صلاة الفجر بساعة.



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