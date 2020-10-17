الجهني يتوقع تحسن الأجواء في السعودية بداية نوفمبر

2020-10-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. زياد الجهني الخبير في الطقس والمناخ والباحث في الظواهر المناخية، تحسن الحالة الجوية مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تمركز المرتفع المداري جنوب الجزيرة سلبي حتى الآن، وعادة يستمر حتى نهايات أكتوبر ثم ينتقل مركزه داخل بحر العرب ليقوم بتصدير الرياح الرطبة من البحر نحو اليابسة”.

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وأضاف أن تمركز المرتفع المداري قد يستمر حتى نهاية أكتوبر الحالي، وبعد ذلك في نوفمبر تتحسن الفرص من جديد، خاصة على شمال وشمال غرب المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- طقسًا مستقرًّا على معظم المناطق، وسماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات مناطق عسير وجازان.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16- 38كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



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