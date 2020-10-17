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فيديو.. عصابات تهريب الأموال والتزييف في قبضة رجال الأمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألقت أجهزة الأمن في عدد من مناطق المملكة القبضَ على عدد من المتهمين بجرائم مختلفة من بينهم مواطن قام بإتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها وضبط بحوزته عدد من المسروقات.
المتاجرة بشرائح الاتصال
كما وقع في قبضة رجال الأمن مقيمين من الجنسية البنجلاديشية وآخر من الجنسية المصرية، يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال وتفعيلها بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم 2695 شريحة لشركات اتصالات محلية.
أموال مجهولة المصدر
كما تم القبض على مواطنين ومقيمين من الجنسية السودانية، يقومون بتحويل أموال مجهولة المصدر خارج المملكة بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم بتحويل مبلغ ثلاثة ملايين ومائتين وثلاثين ألفاً وسبع مائة وخمس وعشرين ريالاً.
الاعتداء على أجهزة الرصد
وألقى رجال الأمن أيضًا القبض أيضًا على مواطنين وثمانية مقيمين من الجنسية اليمنية، بتهمة الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها وضبط بحوزتهم عدد من المسروقات.
السطو على المنازل
وتم القبض أيضًا على مواطنين يقومان بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت بالسطو على عدد من المنازل وسرقة ما تقدر قيمته بمائة وستة وثلاثين ألف ريال .
الاعتداء على المطاعم
كما ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية، بتهمة الاعتداء على أحد المطاعم واستيلائهم على مبالغ مالية ومستندات في خزنته.
أساليب احتيال
وسقط بحوزة رجال جهاز الأمن العام، مقيمين من الجنسية المصرية يقومان بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة، وتمكنهم من الاستيلاء على ما يحملونه من أموال، وقد عثر بحوزتهما على مبلغ ثلاثة وعشرين ألف ريال.
استعراض قوة
كما سقط في قبضة رجال الأمن، 7 مقيمين من الجنسية اليمنية بتهمة استعراض أسلحة بيضاء ومجسمات لأسلحة نارية، داخل قاعة أفراح والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره.
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