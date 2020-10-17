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2020-10-17 ضبط مليون عبوة تجميلية في 5 مستودعات مخالفة بجدة متابعات الخليج 365 - الرياض رصدت هيئة الغذاء والدواء خمسة مستودعات غير مرخصة في جدة تقوم بتخزين مستحضرات تجميلية، وبلغ إجمالي المضبوطات نحو مليون عبوة، وتم مخالفة المنشآت وإغلاقها واستدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. Advertisements

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